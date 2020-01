Am Dienstagvormittag rückte die Stadtfeuerwehr Pinkafeld mit einem ELF (Einsatzleitfahrzeug), einem ULF (Universallöschfahrzeug) und zehn Mann zu einem Brandeinsatz in einem Tankstellenshop aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Personen, die sich im Shop und im Bistro befunden haben bereits im Freien. Aus ungeklärter Ursache waren ein Müllbehälter, Papier und zwei Sesselauflagen in einem Lager/ Sozialraum in Brand geraten.

Die Tankstellenbesitzer hatten bereits erste Löschversuche mit einem Handfeuerlöscher unternommen. Bei der Erkundung durch den Einsatzleiter mit einem Erkundungsatemschutzgerät konnte kein offenes Feuer mehr festgestellt werden. Um die Lagerräume rauchfrei zu bekommen, wurde ein Rauchabzug geschaffen und ein Druckbelüfter in Stellung gebracht. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.