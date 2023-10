Löschmaßnahmen dauern an Strohballen-Brand forderte Feuerwehr in Markt Allhau

Symbolbild Foto: NOEN, NOEN

S trohballen sind am Sonntag in Markt Allhau (Bezirk Oberwart) in Brand geraten. Mehr als 30 Feuerwehrmitglieder mit sieben Fahrzeugen rückten in den frühen Morgenstunden aus.