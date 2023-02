Ein Nachmittag für Afrika: Hilfsbereitschaft, die überwältigt

Einen Nachmittag lang informierte Pfarrer Leon Variamanana über ein Hilfsprojekt für Kinder, welches er 2014 in seiner Heimat in Madagaskar gestartet hat. Tatkräftig unterstützt wurde er bei seinem Vortrag von Elisabeth Lehner und Bernhard Hackl, die selbst schon in afrikanischen Ländern unterwegs waren, um verschiedene Projekte zu unterstützen.

Zahlreiche BesucherInnen lauschten gespannt als die drei von der Schule, die Pfarrer Leon Variamanana in seinem Heimatdorf in Madagaskar im Zuge des Hilfsprojektes seit 2014 aufgebaut hat, berichteten.

Heute besuchen diese über 250 Kinder. Um das Gehalt der LehrerInnen zu bezahlen, müssen die Eltern von den Kindern 1,20 Euro Schulgeld im Monat bezahlen. Für viele ist das bereits eine enorme finanzielle Belastung, immerhin liegt das durchschnittliche Jahreseinkommen umgerechnet bei gerade einmal 414 Euro. Durch Unwetter, die immer wieder über die Insel fegen, sind viele Familien zusätzlich belastet.

Die BesucherInnen des Afrika Nachmittags zeigten sich von den vielen Einblicken in die Heimat von Pfarrer Leon Variamanana und dessen Hilfsprojekt begeistert, viele entschieden sich, das Projekt zu unterstützen.

Die Organisatoren des Afrika-Nachmittags zeigten sich überwältigt von dem großen Interesse an dem Schulprojekt und bedankten sich herzlich für die Unterstützung.

