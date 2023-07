Nachhaltiges Hilfsprojekt: Süße Hoffnung dank Vanille

Leon Variamanana ist vielen Ortskundigen wahrscheinlich viel mehr als „Pfarrer Leon“ bekannt. Was viele nicht oder nur vom Hören/Sagen wissen, Leon stammt aus einem Dorf in Madagaskar, das er auch heute noch immer wieder besucht und durch den Bau und den Erhalt einer Schule nachhaltig unterstützt.

Beim Gedanken an Madagaskar kommt einem schnell eine traumhafte Urlaubsinsel mit türkisblauem Wasser in den Sinn. Ein Paradies, das aber auch anders kann, immer wieder werden die Einwohnerinnen und Einwohner der Insel, die mehr als fünfmal so groß wie Österreich ist, hart von Naturkatastrophen getroffen. Zuletzt fegte ein Zyklon, ein tropischer Wirbelsturm, über Madagaskar. Durch die dadurch entstandene Verwüstung wurde der so schon armen Bevölkerung das Leben weiter erschwert. Viele Einwohnerinnen und Einwohner der Region, aus der Pfarrer Leon stammt, leben von der Landwirtschaft, das Durchschnittseinkommen auf der Insel beträgt rund 414 Euro im Jahr.

Pfarrer Leon reist regelmäßig nach Madagaskar, um sein Herkunftsdorf zu besuchen. Foto: zVg

Durch die Erzählungen von Pfarrer Leon Variamanana wurde Künstler Stefan Lehner, der in Kitzladen in Leons direkter Nachbarschaft lebt, auf die Situation im Heimatdorf des Pfarrers aufmerksam. Der Gedanke, helfen zu wollen, lies ihn daraufhin nicht mehr los, die Frage war nur wie. „Mir war zu diesem Zeitpunkt schon bekannt, dass die Bauern dort vorwiegend Vanille anbauen“, erinnert sich Lehner.

Die Bauern verkauften die Vanille im vergangenen Jahr um 18 Euro pro Kilo. Heuer sind die Preise etwas gesunken. Wenn das Kilo-Vanille fertig weiterverarbeitet in Europa ankommt, ist es rund 700 Euro wert. „Die Preisspanne ist riesig“, betont Stefan Lehner. Dieser fasste schließlich den Entschluss, gemeinsam mit Horst Horvath und Elias Bierdel einen Verein zu gründen, um Vanille von den Bauern aus dem rund 2500 Einwohnerdorf, aus dem Leon stammt, importieren zu können. Diese Vanille soll dann in Österreich verkauft werden. Die Spanne zwischen dem Einkaufs- und dem Verkaufspreis abzüglich der Transportkosten soll schließlich dem Dorf zugutekommen. „Wir haben bereits Vanille bestellt, diese soll im Herbst ankommen“, berichtet Lehner.

Die Dorfbewohnerinnen und Bewohner sollen durch die finanzielle Unterstützung und Wertschätzung ihrer Erzeugnisse die Möglichkeit haben, ihre Lebensqualität zu verbessern. In dem Dorf gibt es weder Strom noch eine gesicherte Wasserversorgung, geschweige denn Internet. „Dabei wäre gerade das, für die Schulkinder so wichtig“, meint Stefan Lehner und fügt an: „Wir können aber nicht bestimmen, was am besten für die Bevölkerung dort ist, wir wollen die Menschen mitentscheiden lassen, was ihnen am wichtigsten ist.“