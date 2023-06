Naturfreunde luden zum Familien-Rad-Wandertag

Gegen neun Uhr am Vormittag trafen sich die Naturfreunde Loipersdorf-Kitzladen sowie zahlreiche Wanderlustige zum traditionellen „Familien-Rad-Wandertag“. Einige TeilnehmerInnen kamen mit dem Fahrrad, andere schnürten ihre Wanderschuhe. Im Zuge der Wanderung gab es bei der Labstation, beim Loipersdorfer Grillplatz an der Lafnitz eine Stärkung für die fleißigen Wanderer. Anschließend hatten diese die Chance, bei einem Schätzspiel Geschenkkörbe und Gutscheine zu gewinnen. Bei erfrischenden Getränken und gutem Essen fand der Tag seinen Ausklang schließlich wieder beim „Hammer“. Musikalisch begleitet wurde der Wandertag von der Musikverein-Trachtenkapelle Markt Allhau, und am Nachmittag von Jürgen Ruiter.

Der Tag wurde von der Musikverein-Trachtenkapelle Markt Allhau begleitet. Foto: Naturfreunde

