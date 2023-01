Neuer Nahversorger kommt im März

Werbung

In den Arkardenhof zieht in den nächsten Monaten ein Nah & Frisch ein. Eröffnet werden soll dieser Anfang März 2023. Der neue Nahversorger wird ein Zusatzangebot zum Nahversorger von Walter Bruckner, der in der Gemeinde die wichtigsten Produkte des täglichen Bedarfs, wie Gebäck und Milch, führt. Der neue Nah & Frisch Markt möchte einen besonderen Schwerpunkt auf regionale Produkte legen, außerdem wird eine Lotto-Annahmestelle in das Geschäft integriert werden. „Betrieben wird das Nah&Frisch Geschäft vom Waldviertler Lebensmittelgroßhändler KASTNER werden“, erzählt Bürgermeister Jürgen Zimara, der sich freut, dass sich ein Nahversorger in der Gemeinde ansiedelt.

Bis zur Eröffnung im März hat das Waldviertler Familienunternehmen jetzt noch einiges vor, neben dem Einrichten des neuen Geschäfts steht auch noch die Mitarbeitersuche auf der Agenda.

