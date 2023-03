Neuer Nahversorger öffnete seine Türen

Werbung

Am 9. März öffnete der neue Nah und Frisch Markt in der Oberen Hauptstraße 26 erstmals seine Türen. Bei der offiziellen Eröffnung um 10 Uhr waren zahlreiche Ehrengäste mit dabei. Darunter war auch Bürgermeister Jürgen Zimara der meinte: „Wir können stolz sein, wieder einen Nahversorger zu haben.“

Mit Frauenpower Nahversorgung sichern

Auch Sandra Grassel, die Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, war vor Ort und freute sich, dass mit Frauenpower die Nahversorgung im Ort gesichert wird. Der neue Nah und Frisch wird nämlich von fünf Mitarbeiterinnen unter der Führung von Sandra Pferschy betrieben. Das Team freute sich über das große Interesse der Bevölkerung an dem neuen Nahversorger. Zahlreiche BürgerInnen ließen es sich nicht nehmen, auch gleich einige Einkäufe in dem neuen Geschäft zu erledigen, freudiges Raunen über die große Auswahl und den liebevoll gestalteten Markt war in den unterschiedlichen Gängen des Nahversorgers zu hören. In diesem sind zukünftig Brot, Gebäck, Feinkostplatten, Brötchen, Geschenkgutscheine und unzählige weitere Produkte des täglichen Bedarfs erhältlich.

Unterstützung beim Einkaufen durch Nachbarschaftshilfe Plus

Ältere Personen, die keine Möglichkeit haben alleine bei dem neuen Nahversorger einkaufen zu gehen, können sich Unterstützung von der Nachbarschaftshilfe Plus holen. Diese bietet auch ein komplettes Einkaufsservice an, und liefert im Zuge dessen Einkäufe direkt zu den Personen nach Hause.

