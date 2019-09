Die Kinder in Loipersdorf und Kitzladen dürfen sich freuen, bekommen sie doch jede Menge neue Spielmöglichkeiten. Sowohl in Loipersdorf, als auch in Kitzladen entstehen neue Kinderspielplätze, zudem wird der Spielplatz im Kindergarten attraktiviert.

Der Spielplatz hinter dem Gemeindehaus in Loipersdorf ist bereits einsatzbereit, der Spielplatz bei der Neufeldsiedlung in Kitzladen wird in den nächsten Tagen fertiggestellt. „Wir haben bei beiden Spielplätzen eine Teilsanierung vorgenommen, aber auch neue Geräte angeschafft“, erklärt dazu Bürgermeister Thomas Böhm. So wurde bei beiden Anlagen ein Hügel aufgeschüttet, auf dem eine Rutsche Platz findet. In Kitzladen wird es zudem eine Seilbahn geben. Auch ein so genannter Fallschutz wurde bei den Spielgeräten eingerichtet. Neben diesen beiden Projekten wurden auch im Kindergarten neue Spielgeräte angeschafft beziehungsweise der Spielplatz teilsaniert. So wurde hier etwa eine Kleinkindrutsche installiert.

Alles in allem hat die Gemeinde Loipersdorf-Kitzladen rund 30.000 Euro in die Sanierung und Erneuerung der Spielplätze investiert. Die Kinder der Gemeinde freut´s.