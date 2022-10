Zimara erobert in Stichwahl Hochburg zurück

Werbung

89,4 Prozent der insgesamt 1224 Wahlberechtigten gaben bei der Stichwahl im Ort ihre Stimme ab. Schon beim Auszählen dieser zeigte sich, es wird ein knappes Rennen.

„Ich glaube, man hat die Spannung im ganzen Raum spüren können. Thomas und ich wussten, dass es sehr knapp werden wird, und daher war die Anspannung enorm“, meinte SPÖ-Bürgermeisterkandidat Jürgen Zimara nach der Wahl.

Diese konnte Zimara schlussendlich mit neun Stimmen Vorsprung für sich entscheiden. Thomas Böhm (ÖVP) muss somit nach seiner ersten Amtszeit den Chefsessel wieder räumen. „Es ist sehr knapp hergegangen, ich habe nach der Hauptwahl wirklich alles versucht, ich konnte leider nicht genug aufholen, es war leider etwas zu wenig. Wir haben in den letzten fünf Jahren gute Arbeit geleistet, das hat die Bevölkerung anscheinend leider zu wenig gesehen. Ihr ist die Nähe zu Eisenstadt anscheinend wichtiger als eine gute konstruktive Gemeindepolitik“, meinte Böhm nach der Ergebnisverkündung.

Währenddessen begann die SPÖ bereits zu feiern, Jürgen Zimara darüber was einen guten Bürgermeister für ihn ausmacht: „Ein Bürgermeister muss auf die Menschen zugehen und vor allem zuhören können, ehrlich sein und ein Bürgermeister für alle sein. Ich bin überzeugt, dass ich all diese Fähigkeiten als Mensch mitbringe und meine neue Aufgabe gut meistern werde.“

Für diese hat sich Zimara bereits erste Ziele gesetzt: „ Der Hangwasserschutz in beiden Ortsteilen muss jetzt so rasch wie möglich umgesetzt werden, die Ortsdurchfahrt Kitzladen und die Dorfstraße in Kitzladen sind ebenfalls seit Langem ein Thema und das möchte ich jetzt angehen.“

Zimara war schon einmal am Chefsessel

Besonders spannend war die Wahl für die SPÖ, galt es doch ihre einstige Hochburg zurückzugewinnen. Immerhin hatte die SPÖ bis zu den letzten Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen im Jahr 2017 über 30 Jahre die Mehrheit in der Gemeinde. Jürgen Zimara war damals schon ein Mal Ortschef, er übernahm zehn Monate vor der Wahl im Jahr 2017 das Amt von Hans Oberhofer. Nach den zehn Monaten kam es dann zu einer Stichwahl, die Zimara damals gegen Thomas Böhm (ÖVP) verlor.

Warum sich dieses Jahr das Blatt bei der Stichwahl dann drehte, erklärt sich Jürgen Zimara so: „Bei so einem knappen Ausgang ist es, glaube ich schwierig zu sagen, was ausschlaggebend war. Aber mein Team und ich haben die letzten fünf Jahre sehr gut gearbeitet und wurden bei der Gemeinderatswahl dann mit der Mandatsmehrheit und jetzt mit dem Bürgermeister dafür belohnt. Meine Nähe zu unserem Landeshauptmann hat aber bestimmt auch etwas dazu beigetragen, die Stichwahl zu gewinnen.“

Bürgermeister Stimmen%Diff.

Zimara (SPÖ) 547 50,4 1,6

Böhm (ÖVP) 438 49,6 5,7

Diff. = Differenz zum ersten Wahltag

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.