Aus Almrausch wird „gans eventdisco“

Corona ist keine Ausrede, aber die Nachwehen, spricht Szenegastronom Georg Halper offen an, seien der Grund, warum es in Zeiten, wie diesen unwirtschaftlich geworden ist, in der klassischen Nachtgastronomie tätig zu sein.

Und Halper muss es wissen, wenn er darüber spricht, denn auch mit knapp 35 Jahren ist er schon lange genug im Geschäft. Neben dem Lokal Touch, ist Halper auch gemeinsam mit Dietmar Csar am Bellaggio Steyr beteiligt, für die Gastro bei den Kamapartys verantwortlich, richtet pro Jahr um die zehn Großevents mit bis zu 5.000 Besucherinnen und Besuchern aus, zieht im Disco-Zelt während der Inform-Zeit die Fäden und holt internationale Stars ins Burgenland und ist seit sechs Jahren auch Eigentümer des Lokals Almrausch in Oberwart und genau dort dreht Halper jetzt an den Rädchen, denn die „Hütte“, die „bekommt man nur mehr ein Mal in der Woche voll.“ Weniger Öffnungstage, dafür mehr Aufwand, das Credo von Halper.

„Da spielt natürlich die Teuerung eine große Rolle, aber auch, dass man den Leuten, die fortgehen und Spaß haben wollen, immer mehr bieten muss. Es ist in Zeiten, wie diesen, auch schon normal geworden, dass Polterrunden im Ausland feiern und nicht zu Hause. Den Gästen, die aber da sind, die müssen das bekommen, was sie sich wünschen“, pflegt Halper einen recht pragmatischen Umgang mit den Zeichen der Zeit und der Generation Z. Die ist es nämlich auch, die er im Almrausch zukünftig auch bedienen will.

Und damit das gelingt, wird ab 7. Oktober die „gans eventdisco“ aus dem bisherigen Tanzschuppen. Vorweg will Halper aber gleich auch die tanzfreudigen Gäste beruhigen, denn „auch wenn das Almrausch geht, bleibt es als Event. Acht bis zehn Mal pro Jahr wird es weiterhin auch klassische Almrausch-Nächte geben und da dürfen natürlich Schlagermusik und Taxitänzer nicht fehlen“, erklärt Halper.

Das neue Konzept ist aber, wie der Name schon verrät, auf Events ausgerichtet. Zwischen 70 und 80 Mal pro Jahr wird die „gans eventdisco“ ihre Pforten öffnen, jeden Samstag und an ausgewählten Tagen, aber natürlich auch in der Zeit vor Weihnachten, wo man auch die Gäste der Weihnachtsfeiern zu späterer Stunde abholen will. In Sachen Musik setzt der Szenegastronom auf DJs aus „großen Clubs“, denn „wir verstehen uns künftig schon als Disco“, erklärt Halper. Und dazu muss auch kräftig umgebaut werden. Bis 2. Juli bleibt im Almrausch übrigens alles noch beim Alten, dann starten die Umbauarbeiten, um ab 7. Oktober neu durchzustarten. „Das Lokal soll mit Industrie-Chic locken, aber auch gemütlich sein. Die Tische sollen zugunsten einer größeren Tanzfläche weichen, die von vier Bars umgeben sein wird“, lässt Halper anklingen.

Das Lokal Touch, welches weiterhin am Freitag und Samstag geöffnet sein wird sowie im Sommer an zusätzlichen Tagen, soll die neue Eventdisco übrigens als eigene Area perfekt ergänzen.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.