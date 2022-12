Pinkafeld wird Drohnenstützpunkt für Feuerwehren

Werbung

Unterstützung aus der Luft erhalten Burgenlands Feuerwehren künftig bei ihren Einsätzen. Im Rahmen eines Pilotprojekts wurden an zwei Standorten im Land Drohnenstützpunkte eingerichtet. Rust und Pinkafeld wurden dafür ausgewählt.

Die Fluggeräte werden von speziell ausgebildeten Drohnenpiloten bedient und sollen bei Einsätzen im ganzen Land durch Live-Bilder eine fundierte Lagebeurteilung und Gefahreneinschätzung ermöglichen.

Für Pinkafelds Feuerwehr-Kommandanten Kurt Tripamer ist es eine große Auszeichnung, dass seine Feuerwehr als einer der beiden Drohnenstützpunkte ausgewählt wurde: „Gleichzeitig ist das mit einer intensiven Ausbildung verbunden. Bei uns werden sich 20 Personen in mehreren Lehrgängen dieser unterziehen.“

In Folge an das Pilotprojekt soll in jedem Bezirk ein Drohnenstützpunkt eingerichtet werden.

