Das von Weitem sichtbare Anschlussdenkmal in Oberschützen ist österreichweit bekannt. Heute als ein Ort des Erinnerns, als Ort des niemals Vergessens. Es gibt aber auch ein kleines Anschlussdenkmal, das 1931 anlässlich der 10jährigen Zugehörigkeit des Burgenlandes zu Österreich errichtet wurde. Ein Gedenkstein in Form einer Säule, ein altgriechischer Opferstein. Ein Symbol für deutschnationale Gesinnung, gleich neben der Neuen Mittelschule.

Beim bislang unkommentierten Objekt, wurde nun eine dreisprachige Schautafel enthüllt. Mit Bildern und historischen Hintergründen. „Geschichte muss aufgearbeitet werden“, sagt Bürgermeister Hans Unger. „Ein offener Umgang mit der Vergangenheit ist wichtig. Wir müssen viele Fragen gleich im Vorfeld beantworrten und das tun wir auch“. „Viele Leute gehen hier vorbei und wissen nicht was das ist und da tauchen natürlich auch Fragen auf. Gleich in der Nähe der Schule wollen wir auch für Geschichte interessieren“, sagt Historikerin Ursula Mindler-Steiner. „Das hier ist Teil eines Gesamtprojektes. Die Bevölkerung war und ist in jedem Projektschritt mit eingebunden und ich glaub das ist wichtig, um die Akzeptanz für so ein Projekt auch zu bekommen“, sagt Gestalter Andreas Lehner.

