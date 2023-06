Daniel Stögerer veröffentlicht neues Buch

„Sophie versucht ihre Schwester aus dem Rosenkrieg der Eltern herauszuhalten. Petra hält nur noch ihr mageres Putzfrauengehalt von der Scheidung ab. Jonathan trennt sich von seiner ersten großen Liebe, während die Alkoholsucht Gustav langsam um seinen Job am Bau bringt. Und dann wäre da noch Aurelia, die nach ihrem Schlaganfall von der Erinnerung an den Krieg eingeholt wird“. Es sind schier unerträgliche Situationen, über die Stögerer schreibt. Scheidungskinder, das Zusammenleben von Jung und Alt, Trunksucht und zu frühe Schwangerschaft. Die unvoreingenommene Art, mit der der in Mariasdorf aufgewachsene Autor den Alltag dieser Menschen skizziert, würdigt sie allerdings unabhängig von ihren Lastern und Schwächen.

Abseits der Literatur arbeitet Daniel Stögerer als Krankenpfleger. Ein Beruf, der ihm tagtäglich den Austausch mit Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft ermöglicht. Seine Texte bilden oftmals das Resultat seiner Einblicke in ihre Lebenswelten. 2021 veröffentlichte er das Buch „Mondscheingemunkel – Sagen aus dem Wechselland“. „So ein Mensch“ erscheint am 26. September bei der Edition Keiper und ist überall vorbestellbar, wo es Bücher gibt.

