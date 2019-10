Der Kontakt nach Brasilien wurde vor einigen Jahren durch Projektleiterin Sandra Prado-Krammer geknüpft. Sie stammt aus Brasilien und wohnt in Mariasdorf. Daher wird auch heuer wieder bei einem Benefiz-Projekt für Kinder der ärmsten Region von Brasilien Geld gesammelt. Der Chor findet sich zum dritten Mal ein, auch heuer sollen wieder rund 1.700 Euro gesammelt werden.

Jeder Euro kommt auch wirklich in Brasilien an

Der Mariasdorfer Chor „ChonCor“ setzt sich nämlich mit ganzem Herzen für hilfsbedürftige Kinder und Familien in Anapu (Brasilien) ein. In den letzten Jahren konnten so bereits ein dringend benötigter Rollstuhl, Hängematten für Kinder, welche sonst auf dem Boden schlafen müssten, und Essenspakete für die Familien finanziert werden. Damit jeder Euro der Spenden auch wirklich dort ankommt, wo er benötigt wird, dafür sorgt das Organisationsteam rund um Sandra Prado-Krammer, ihre Schwester Vilma Prada da Silva (vor Ort in Brasilien) sowie Helmut und Grete Karger. Das Benefizkonzert findet am 16. November, ab 15 Uhr, in der römisch-katholischen Pfarrkirche Bad Tatzmannsdorf statt.

Besucher bekommen Einblick in die Region

Heuer dem siebenjährigen Mikael geholfen werden. Er leidet unter dem Down-Syndrom, für ihn sollen Kleidung, eine Hängematte mit Decke und Schulsachen gekauft werden. „Natürlich bekommen alle Kinder aus seiner Klasse kleine Weihnachtsgeschenke und Essenspakete. Das Konzert findet deshalb heuer früher statt, damit die Weihnachtspakete rechtzeitig in Brasilien ankommen“, so Helmut Karger.

Beim Konzert – es wird heuer nicht nur gesungen – soll den Besuchern auch ein Einblick in die Region gegeben werden. „Wir werden, eine Diashow ablaufen lassen und ein wenig zu den Gegebenheiten in Brasilien erzählen“, so Karger. „Wir hoffen auf tatkräftige Unterstützung und Spenden.“, fügt er zum Abschluss an.