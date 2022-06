Mariasdorf Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto getötet

E in 63-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Mariasdorf (Bezirk Oberwart) ums Leben gekommen.