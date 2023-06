2.500 Euro für Familien in Not

Zum dritten Mal veranstalteten Chrisu Wiednig und Sarah Kovacs im Februar dieses Jahres den Sauschädlball im Gasthaus Loschy in Markt Allhau. Bei der gut besuchten Veranstaltung kam einiges an Reinerlös zusammen, diesen spendeten Wiednig und Kovacs nun für den guten Zweck. Insgesamt konnten die zwei Organisatorinnen rund 2.500 Euro an Familien in Not übergeben. Mit dem Geld werden Familien im Raum Oberwart unterstützt. Chrisu Wiednig meinte dazu: „Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, die uns unterstützt haben, den Ball wieder umsetzten zu können und freuen uns natürlich, dass wir mit dem Reinerlös Familien in der Region unterstützten können.“