A2: Startschuss für Sperre des Zubringers Lafnitztal

Am 15. Mai startet die Sanierung der Brücken und der Deck- und Tragschicht der A2-Anschlussstelle Lafnitztal. Der Verkehr von Oberwart in Richtung Graz wird während der Arbeiten auf Höhe der Asfinag in Markt Allhau abgeleitet. Sämtliche Fahrzeuge werden dann über die Wolfauerstraße Richtung St. Johann umgeleitet. In Hartberg besteht anschließend die Möglichkeit, auf die Autobahn aufzufahren. In die entgegengesetzte Richtung gilt dies ebenso. Durch die Umleitung wird es im Ortsgebiet zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommen.

Die Sperre soll im Herbst wieder aufgehoben werden.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.