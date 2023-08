AK-Präsident schnuppert einen Tag in die Arbeit von VAMOS

Eine Woche lang ist der burgenländische Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch unterwegs, um sich ein Bild von der Arbeit in verschiedenen Bereichen zu machen. Im Zuge der Jobwoche arbeitete der Präsident einen Tag lang beim sozialökonomischen Betrieb VAMOS in Markt Allhau. Dort half er in der Küche und bei der Essensauslieferung.

„Ich danke allen, dass ich so gut aufgenommen wurde. Das Team von VAMOS leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration von Menschen mit Beeinträchtigung und ich durfte einen Tag lang ein Teil davon sein“, so der AK-Präsident Michalitsch. Hendl panieren, Äpfel schälen und Essen aufteilen waren ein paar Aufgaben, die der „Hilfskoch“ in Markt Allhau zu erledigen hatte.

VAMOS betreibt im Burgenland vier Standorte, in Markt Allhau befinden sich unter anderem die Küche und Backstube. Insgesamt arbeiten beim Standort Markt Allhau 113 ArbeitnehmerInnen, wovon 17 eine Lehre machen.

Unter dem Motto „Hatl packt an“ lernte der AK-Präsident Gerhard Michalitsch bis 28. August verschiedene Bereiche kennen. Unter anderem war er bei der Post, beim Eurospar, beim Verein VAMOS und am Bau tätig. „Wichtig ist mir, dass ich nicht nur auf Besuch in die einzelnen Betriebe komme, sondern einen Tag wirklich mitanpacke und die KollegInnen unterstützen kann“, so Michalitsch.