Am Freitag sorgen "Echt Stark" (Beginn: 21 Uhr) für gute Stimmung. Am Samstag findet am 10 Uhr ein Steyr Puch Treffen statt, um 18 Uhr wird es dann den offiziellen Festakt mit Fahrzeugsegnung geben. Im Anschluss sorgen "Die Godlrieder" aus Osttirol und "Die Edelseer" für gute Stimmung. Am Sonntag wird es dann ab 10.30 Uhr beim Frühschoppen mit der Trachtenmusikkapelle Markt Allhau zünftig.