Frischer Wind in Traditionsapotheke

Vor über 60 Jahren hat sich die Familie Payer der Pharmazie verschrieben. In ihrer Apotheke zum goldenen Kreuz wird Jung und Alt versorgt, sei es mit Arzneimitteln, Hausspezialitäten oder mit hilfreichen Ratschlägen für das körperliche Wohlbefinden. So schnell wird sich das auch nicht ändern, immerhin hat die Familie das Glück, dass auch die „Junge Generation“ eine große Leidenschaft für die Apotheke hegt. „Ich war schon als Kind immer in der Apotheke und fasziniert von dem Job meines Vaters“, erinnert sich Stefan Payer, der die Apotheke vor Kurzem von seinem Vater Norbert Stefan Payer übernahm. Dass er die Apotheke einmal übernehmen will, stand für Stefan daher schon recht früh fest.

„Ich wollte schon immer Menschen helfen, außerdem interessiert mich das Thema Naturwissenschaft, über das ich auch in meinem Pharmaziestudium viel gelernt habe“, erzählt der Markt Allhauer, der auch als Bergretter tätig ist.

In die Apotheke möchte Stefan Payer ein wenig frischen Wind bringen. „Ich habe einige neue Ideen und wie alles müssen sich auch Apotheken weiterentwickeln, das haben auch die vergangenen drei Jahre gezeigt. Andere Bereiche werde ich aber genauso weiterführen wie bisher. Ich stolz bin in die Fußstapfen meines Vaters treten zu dürfen und ein großartiges Team an meiner Seite zu haben“, meint Stefan Payer abschließend.

