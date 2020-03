Aufgrund der aktuellen Situation hatte die Firma "Gartenbau Gall" aus Markt Allhau eine wirklich nette Idee. Sie verschenken Blumen und Pflanzen an die Bewohner von Markt Allhau und Buchschachen.

Zur Seite stehen ihnen dabei die freiwilligen Helfer Jochen Fink und Petra Garber, die die Belieferung der einzelnen Haushalte übernehmen. Nadja und Nathalie Garber bereiten die Zustellungen gemeinsam mit den Mitarbeitern der Firma Gall vor. Bürgermeister Hermann Pferschy ist von der Aktion begeistert. "Ein herzliches Dankeschön an diese vier Personen für ihren uneigennützigen Einsatz und natürlich auch an die Firma 'Gartenbau Gall', im Speziellen an Juniorchef Andreas Gall, für diese uneigennützige Aktion", sagt der Bürgermeister.