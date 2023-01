Hermann Pferschy sagt Gemeinderat endgültig Adieu

Werbung

Hermann Pferschy war der längst amtierende Gemeinderat in Markt Allhau seit dem Jahr 1945. Nach 39 Jahren, davon 15 als Bürgermeister, legte Pferschy im vergangenen Jahr sein Amt im Alter von 65 Jahren zurück, um wie er selbst erklärt, „Platz für die nächste Generation zu machen“.

Seine offizielle Verabschiedung musste Corona bedingt bis vor kurzem warten, sie fand traditionell im Rahmen einer Weihnachtsfeier statt. Umso mehr Dank wurde Hermann Pferschy von der Gemeinde bei dieser ausgesprochen. 1982 startete Pferschy seine Karriere im Gemeinderat, war beim Neubau des Feuerwehrhauses in Markt Allhau beteiligt, setzte sich für das Dorferneuerungsprojekt Buchschachen ein und wirkte bei unzähligen weiteren Projekten mit.

2007 übernahm Pferschy dann für die ÖVP den Chefsessel. Er war federführend beim Neubau der Volksschule und des Kindergartens mit dabei, etablierte das Sozialprojekt „Nachbarschaftshilfe Plus“ in der Gemeinde und setzte sich für die Schaffung des „SAMO -Centers“ ein.

Rückblickend meint Hermann Pferschy: „Ich bin dankbar dafür, dass ich in dieser Zeit aktiv in unserer Gemeinde mitarbeiten und gestalten durfte. Nun war es an der Zeit, für die nächste Generation Platz zu machen und das ist mir sehr gut gelungen.“

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.