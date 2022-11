„Huaf aufs Herz“: Pferde als Mentaltrainer

Vollbild

Kreatives Ehepaar. Daniela und Jürgen Bruckner schreiben mit ihren zwei Lockdown Projekten „Huaf aufs Herz“ und „Kreative Huizkistn“ Erfolgsgeschichte. 100 Prozent handgemacht. Die Bruckners fertigen die Servier- und Schneidebretter alle individuell selbst an. Daniela Bruckner bietet in allen Schulferien Camps für Kinder von fünf bis vierzehn Jahren an.

