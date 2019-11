Ein Kochbuch der etwas anderen Art hat Claudia Wiednig aus Markt Allhau geschrieben. Seit mehr als 20 Jahren vertreibt sie die Tupperware-Produkte, oft auch im Rahmen von Kochpartys. Das bunte Plastikgeschirr ist seit Jahrzehnten in vielen Küchen weltweit zu finden. „Es war schon immer mein Herzenswunsch, ein Kochbuch zu gestalten. Nun ist es endlich so weit“, freut sich Wiednig, die in diesem Buch Rezepte, die eigens für die Tupperware-Produkte entwickelt wurden, aufgeschrieben hat.

„Rezepte, die ich mit meinen Gästen auf Partys gemeinsam ausprobiere und die zum Nachschlagen nützlich sind. Mit Hilfe dieser Kochpartys kann ich besser zeigen, wie man schnell und einfach mit Tupperware Produkten kochen und arbeiten kann. Viele haben in diesem Rahmen den Spaß und das Interesse am Kochen neu entdeckt“, erklärt die Autorin, die das Kochbuch gemeinsam mit ihrer Schwester Daniela umgesetzt hat. In der Rezeptsammlung finden sich Anleitungen für Aufstriche, Aufläufe, Brot und Gebäck, Getränke, Hauptspeisen, Salate, Snacks und süße Köstlichkeiten. Das Kochbuch gibt es auch im Rahmen der alljährlichen Weihnachtsausstellung in Markt Allhau käuflich zu erwerben. Diese findet von Freitag, dem 22. November, bis Sonntag, dem 24. November (jeweils von 9 bis 18 Uhr), beim ehemaligen Heurigen Kuich statt. Dort wird am Samstag um 15 Uhr das Kochbuch offiziell präsentiert.