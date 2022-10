Lehrlinge unter den Besten der Besten

Werbung

Der österreichische KFZ-Techniker und Karosseriebautechniker Nachwuchs kam im Burgenland zusammen, um sein Können bei den Staatsmeisterschaften unter Beweis zu stellen. Die KFZ-Techniker zeigten in der Berufsschule in Pinkafeld ihr Talent, die Karosseriebauer in der Berufsschule in Mattersburg. Insgesamt nahmen 36 Jugendliche an dem Bundeslehrlingswettbewerb teil.

Stefan Fischer aus Markt Allhau holte sich mit seinem Fachwissen den zweiten Platz. Der frisch gebackene Vizestaatsmeister aus Markt Allhau absolviert seine Lehre beim Lehrbetrieb Porsche Inter Auto GmBH. Landesinnungsmeister Josef Wiener meinte nach der Veranstaltung: „Hier präsentierte sich die Elite des österreichischen Lehrlingsnachwuchses. Dass ein Burgenländer an der Spitze landete, freut mich umso mehr. Es ist schön zu sehen, wie toll sich unsere Unternehmer um den Nachwuchs kümmern. Ich bedanke mich für die hervorragende Ausbildung.“

Landesrat Leonhard Schneemann fügte hinzu: „Die Lehre hat Zukunft. Gerade in Zeiten, wo Facharbeiter mehr gefragt sind denn je. Die 36 Lehrlinge haben ihr Talent und ihren Ehrgeiz mehr als unter Beweis gestellt und reüssiert. Ihr könnt darauf stolz sein. Umso schöner ist es, dass es ein Burgenländer auch unter die Top 3 geschafft hat. Gratulation, natürlich auch allen anderen Teilnehmern. Alles Gute für den weiteren Lebens- und Berufsweg.“

