Michael Binder: „Möchten Mehrheit brechen“

2012 trat die Liste Aktive Gemeinde Markt Allhau (LAG) erstmals bei den Gemeinderatswahlen an.

Derzeit hat sie drei Mandate im Gemeinderat und ein klares Ziel für die nächsten Wahlen im Herbst, nämlich die ÖVP Mehrheit zu brechen. „Wir möchten unsere drei Mandate auf jeden Fall halten, würden uns aber natürlich auch über mehr freuen“, meinte Michael Binder.

Dieser verriet nun, dass die Liste auch erstmals einen Bürgermeisterkandidaten stellen werde, nämlich Binder selbst. „Ich möchte mehr Transparenz für die GemeindebürgerInnen schaffen“, erklärte Binder die Hintergründe zu seinem erstmaligen Antritt.

Der 40-Jährige ist gebürtiger Markt Allhauer und und lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in der Gemeinde. 2017 entschied sich Binder, der in der Gebäudetechnik Branche tätig ist, als Quereinsteiger für die Aktive Gemeinde Markt Allhau in die Lokalpolitik einzusteigen.

Ihre genaue Listenaufstellung für die Gemeinderatswahlen im Herbst werde die LAG noch bekannt geben, meinte Binder abschließend.

