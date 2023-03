Michelle Kager: Geschichten, die Kinder stärken

Wenn Michelle Kager von all ihren Projekten erzählt, erscheint es, als hätte der Tag der 24-Jährigen 48 statt 24 Stunden. Trotz ihres jungen Alters ist sie Evolutionspädagogin, Coach und Meditationslehrerin, hat eine eigene Praxis und leitet ein Ausbildungszentrum, außerdem ist sie als Autorin tätig. Derzeit arbeitet sie an einem ihrer Herzensprojekte, einer 24-teiligen Kinderbuchreihe.

Jedes Buch beschäftigt sich mit einem anderen negativ behafteten Thema, das Kinder beschäftigen kann, sei es Trennungsangst, Wut oder Überforderung. Durch die Geschichten lernen die Kids Methoden, um mit ihren Gefühlen richtig umzugehen. „Es ist total schön zu beobachten, wie die Kinder die Methoden, die die Hauptpersonen in den Geschichten verwenden, anwenden“, freut sich Michelle. Eine davon, nämlich das Fabelwesen „Ouly“ erobert inzwischen nicht nur die Welt der Kinder, sondern auch die der Erwachsenen. „Im Rahmen von Vorträgen und Workshops begleite ich unter dem Motto ‚Wie zaubere ich mir ein glückliches Kind‘ Eltern dabei zu lernen, wie sie die mentale Gesundheit ihrer Kids stärken können“, erzählt die selbstbewusste 24-Jährige.

Neben der Kinderbuchreihe arbeitet Michelle auch an weiteren Projekten, um die mentale Gesundheit der Jüngsten zu stärken. Für Schulen entwickelt sie so gerade eine mentale Pädagogik Box und einen Mentaltrainingskoffer, mit denen sich Kids in Ausnahmesituationen beschäftigen und zur Ruhe kommen können.

Auch für den nächsten Advent plant Michelle Kager schon fleißig. Dann möchte sie nämlich einen Adventkalender herausbringen, der Kindern dabei helfen soll, den wahren Sinn von Weihnachten herauszufinden.

