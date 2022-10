Neu und Alt halten zusammen: Verein zur Integration

Werbung

Gut Ding will Weile haben, so auch die Suche von Gerhard Kuich nach einem Nachfolger für seinen Geschäftsführerposten beim Verein vamos. Nachdem eine potenzielle Nachfolgerin im Frühjahr doch wieder abgesprungen ist, wurden erneut mehrere Bewerber eingeladen, unter ihnen René Höfer, der zufällig von dem Angebot erfuhr.

„Ich habe Gerhard und seine Arbeit schon gekannt, ich finde den Grundgedanken des Vereins, Menschen dort abzuholen, wo sie sind sehr gut, außerdem wollte ich schon länger in die soziale Schiene“, erklärt der 41-jährige Höfer die Hintergründe für seine Bewerbung.

Nachdem sich der Wiesflecker von seinem Job als stellvertretender Geschäftsführer beim BFI in Oberwart verabschiedet hat, begann er sich ab August an der Seite von Gerhard Kuich in seinen neuen Posten einzuarbeiten. „Das hat wirklich sehr gut funktioniert, wir sind einfach auf einer Wellenlänge“, so Gerhard Kuich freudig. Inzwischen hat Höfer alle Aufgaben von Kuich übernommen, der seinem Nachfolger aber weiterhin mit einem offenen Ohr zur Seite stehen will.

In Zukunft möchte sich René Höfer, der mit seiner Familie in Wiesfleck wohnt, verstärkt für den Bereich Digitalisierung im Verein einsetzen.

Gerhard Kuich geht mit Ende Dezember in den Ruhestand, „langweilig“ wird ihm in der Rente aber sicher nicht. Immerhin hat er jetzt schon zahlreiche Ideen, wie er sich zukünftig in unterschiedlichen Bereichen ehrenamtlich einbringen kann.

