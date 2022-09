Neues Fahrzeug der Feuerwehr gesegnet

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Die Freiwillige Feuerwehr Markt Allhau bekam zuletzt Zuwachs auf „Geräteebene“: Ein neues Kommandofahrzeug sowie ein neuer Rüstanhänger wurden für die 54 aktiven Mitglieder, denen Johann Binder als Kommandant vorsteht, angeschafft und beim örtlichen Waldfest auch gleich gesegnet.

Neben der Gemeindespitze war auch Landesrat Leonhard Schneemann mit dabei; er begrüßt die Anschaffung: „Um in allen Lagen zu helfen, braucht es die richtige Ausrüstung. Das Equipment der Feuerwehrfrauen und -männer sollte dem allerhöchsten Standard gelten.“

Das hat man nun in Markt Allhau mit dem Kommandofahrzeug, das den Mannschaftstransportwagen ersetzt, und dem Rüstanhänger sichergestellt und beim Waldfest die Fahrzeuge auch gleich der Bevölkerung präsentiert. Um die Sicherheit braucht man sich also auch in Zukunft keine Sorgen machen.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.