Alle Jahre wieder - blüht es in der Gemeinde in den schönsten Farben. Um auch dieses Jahr das Ortsbild wieder möglichst bunt zu gestalten, startete der Verschönerungsverein gemeinsam mit freiwilligen Helfern eine „Anpflanz-Aktion“. Unzählige Blumen und Pflanzen wurden gesetzt und Beete wurden aufbereitet. Bürgermeister Hermann Pferschy freute sich über die Initiative des Verschönerungsvereins rund um Obfrau Katrin Koch: „Ich bedanke mich herzlich bei den tatkräftigen Helfern und dem Verschönerungsverein für die Mithilfe das Ortsbild zu verschönern.“ Es ist nun also nur noch abzuwarten, wann die Aktion erste Blüten trägt.