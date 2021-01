„Unsere Gärtnerei lächelt jeden Tag, ein wunderschönes Gefühl, das wir gerne an Sie weitergeben,“ so heißt es in der Gärtnerei Gall.

Und genau, um dieses schöne Gefühl weiterzugeben, hat sich die Gärtnerei dazu entschlossen, 100 Weihnachtssterne an die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Nachbarschaftshilfe Plus und jene Personen, die das überparteiliche Sozialprojekt in der Gemeinde Markt Allhau und Buchschachen schon mal in Anspruch genommen haben, zu verschenken. „Ich bedanke mich recht herzlich, wir freuen uns wirklich sehr über die nette Geste der Gärtnerei,“ so die Standortkoordinatorin Simone Graf.