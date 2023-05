Zusammenarbeit über Grenzen hinweg

Die Gemeinde möchte zukünftig die Kooperation mit der steirischen Gemeinde St. Johann in der Haide vertiefen. Dafür haben sich vor kurzem Vertreter beider Gemeinden getroffen, um darüber zu beraten, in welchen Bereichen zukünftig kooperiert werden könnte.

„Wir haben über verschiedene Themen gesprochen, vor allem über Erhaltungsmaßnahmen entlang der Lafnitz, den Wegebau und die Straßenerhaltung zwischen den Gemeinden“, erzählte Bürgermeister Joachim Raser nach dem Gespräch mit Amtskollegen Günter Müller. Dieser freute sich, dass das Verhältnis zur „Nachbarschaft“ so gut ist. „Wir pflegen schon seit vielen Jahren ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn und haben bereits in den Jahren 1996 bis 1999 schon einmal in einem Planungsverbund zusammengearbeitet“, meinte Müller, der noch einmal betonte, dass er es begrüße, dass die Zusammenarbeit nun weiter intensiviert wird.

