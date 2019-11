Herbert Halwachs und Albert Winkler errichten am AKH-Weg in Markt Allhau zwei Blöcke Reihenhäuser, die jeweils aus sechs Häusern bestehen werden. In der ersten Bauphase mit Beginn Frühjahr 2020 wird der erste Block mit sechs Wohneinheiten errichtet. Haider und Winkler haben schon in Neustift an der Lafnitz und in Loipersdorf Reihenhaus-Projekte umgesetzt. Nun starten die beiden ihr erstes Projekt in Markt Allhau. „Der Bauboom in Markt Allhau ist aufgrund unserer guten Lage an der Autobahn ungebrochen.

Nachdem die OSG und private Investoren vor allem in den Bau von Wohnungsanlagen investiert haben, begeben wir uns nun auf ein neues Terrain und das Team Halwachs/Winkler errichtet Reihenhäuser in Zentrumsnähe. Eine neue Marktlücke. Ich bin davon überzeugt, dass das Interesse gegeben sein wird“, sagt Bürgermeister Hermann Pferschy. Interessenten wenden sich an die Gemeinde unter 03356/202.