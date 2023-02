Bildung unter einem Dach

Drei Gemeinden, ein Bildungscampus und die Möglichkeit Kinder vom Babyalter bis zum Alter von zehn Jahren zu betreuen. Das ist der Plan für den neuen Bildungscampus Pannonia. Und mit dem Spatenstich fiel gleichzeitig auch der Startschuss zu diesem zweisprachigen Projekt. „Für uns ist das heute ein großer Tag“, sagte Joachim Radics, Bürgermeister von Markt Neuhodis.

„Wir tätigen hier Investitionen in die Zukunft unserer Kinder. Das ist ein absolut richtungsweisendes Projekt“, meint Radics. „Die Kindergärten und Schulen in den Gemeinden Markt Neuhodis, Schandorf und Schachendorf sind nicht mehr zeitgemäß. Es war eigentlich unmöglich, allen Anforderungen gerecht zu werden und so haben wir uns gemeinsam mit dem Landeshauptmann auf ein Gemeinden übergreifendes Projekt geeinigt“, so Radics.

Zweisprachig und ein Vorzeigeprojekt

„Der Bildungscampus ist ein Vorzeigeprojekt, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der Projektpräsentation im Anschluss des Spatenstiches: „Es ist nicht selbstverständlich, dass drei Gemeinden über Parteigrenzen hinweg eine gemeinsame Bildungs- und Betreuungseinrichtung errichten. Das Land war in die Gespräche von Anfang an eingebunden und unterstützt das Projekt. Wichtig ist es, beste Rahmenbedingungen für die Bildung und Betreuung unserer Kinder zu schaffen. Zugleich ist der mehrsprachige Bildungscampus Pannonia auch ein Bekenntnis zu unseren Volksgruppen“, betont Doskozil.

Das Projekt umfasst einen Kindergarten mit vier Gruppen bestehend aus zwei Kinderkrippe-Gruppen und zwei Kindergarten-Gruppen sowie einer Volksschule mit fünf Klassen und angeschlossener Ganztagesbetreuung. Der Bildungscampus wird in Hybridbauweise nach modernsten ökologischen Standards errichtet. Der benötigte Strom wird mittels Photovoltaik-Anlage teils selbst erzeugt. Errichtet wird der Campus in Dürnbach, einem Ortsteil von Schachendorf, auf einer Grundfläche von rund 2.160 Quadratmetern.

Die Gesamtkosten des Projekts betragen sechs Millionen Euro, die Bauarbeiten werden ausschließlich durch regionale Firmen erbracht. Fertigstellung und Eröffnung sind für Herbst 2024 geplant. Die Landesholding Burgenland unterstützt die Partnergemeinden bei der Finanzierung des Projektes, bei Vertragsverhandlungen und Ausschreibungen.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.