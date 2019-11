In vielen anderen Gemeinden muss man sich Sorgen um eine Schließung der Volksschule machen. Bürgermeister Joachim Radics ist stolz darauf, dass die Geburtenrate in seiner Gemeinde nicht zurückgeht, „wir haben jetzt endlich wieder zwei Klassen in der Volksschule.“

Dazu wird Mitte November, Anfang Dezember eine alterserweiterte Kinderbetreuung angeboten. Dazu wurden bauliche Maßnahmen getroffen, um auch Kinder ab eineinhalb Jahren in den Kindergarten aufnehmen zu können. „Wir führten in der Gemeinde eine Bedarfserhebung durch, sieben der acht betroffenen Eltern waren dafür, daher entschlossen wir uns, Kinder schon ab eineinhalb Jahren in den Kindergarten aufzunehmen“, erzählt Bürgermeister Joachim Radics. Für ihn muss die Kinderbetreuung passen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Glasfaserausbau in der Gemeinde. „Es muss die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf gegeben sein. Dazu zählt nicht nur die Kinderbetreuung, sondern auch gutes Internet. So können wir die Bevölkerung auch in der Zukunft in unserer Gemeinde halten.“

Weiters wurden Gemeindegutscheine im Wert von zehn Euro eingeführt. Diese können bei der Tankstelle, in allen Kaffee- und Gasthäusern sowie bei den Buschenschenken eingelöst werden.