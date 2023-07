Pinkafeld: Das „jüngste“ Viertel feiert wieder

In den frühen 1990ern wurde auf Initiative von Altbürgermeister Franz Schütter in jedem Pinkafelder Ortsviertel ein Fest veranstaltet, dessen Erlös karitativen und sozialen Zwecken zu Gute kam.

Über die Jahre hat sich das inzwischen traditionelle Viertelfest nur in einem Ortsteil, nämlich dem jüngsten, dem Marktfeld gehalten.

„Das erste Fest fand 1993 statt. Das war noch eher ein Gassenfest, wo Nachbarn, Bekannte und Verwandte bei Musik zusammenkamen. Nachdem das Fest über die Jahre immer größer wurde, wurde vor rund 20 Jahren ein Verein dafür gegründet“, erklärt Gemeinderätin Steffi Konya, die selbst in dem Viertel wohnt.

Im Laufe der Zeit hat sich das Viertelfest zu einem Stadtfest 2.0 entwickelt, rund 1.200 BesucherInnen feiern durchschnittlich gemeinsam mit den Marktfeldern. Seit dem ersten Fest konnten dadurch in den vergangenen Jahren rund 140.000 Euro gesammelt und für den guten Zweck gespendet werden. Auch heuer laden die Marktfelder am 12. August wieder zum Marktfelder Viertelfest mit besonderen Schmankerln, Kinderprogramm und Musik. Die Hauptorganisation des Festes hat inzwischen schon die „Jugend“ übernommen. Der 20-jährige Lukas Konya ist seit Kurzem Obmann des Vereins und federführend bei der Organisation des Viertelfests mit dabei: „Für mich ist es eine große Ehre, schon so jung den Verein als Obmann übernehmen zu dürfen, ich hoffe, dass wir durch die jüngere Generation im neuen Vorstand vielleicht ein bisschen frischen Wind mitbringen.“