Deutsch Schützen: Sternekoch fürs Ratschen

Das Restaurant Ratschen am Weinberg in Deutsch Schützen ist seit vielen Jahren wichtiger Bestandteil in der südburgenländischen Gastro-Szene. Seit kurzem weht hinter dem Küchenherd ein neuer Wind.

Und zwar in Person von Mateo Lopez. Der gebürtige Spanier kocht seit wenigen Tagen im Ratschen. Zuvor war er im Bullinarium in Markt Allhau tätig. Jetzt setzte er also den Schritt nach Deutsch Schützen. Für Hausherr Josef Wiesler eine tolle Sache: „Mit Mateo Lopez konnten wir einen echten Volltreffer landen. Er sammelte in Spanien viel Erfahrung in der Sterneküche. Außerdem arbeitete er vor seiner Zeit im Bullinarium viele Jahre in führender Position bei Do&Co.“

Vom einen Rotweingebiet ins andere

Lopez selbst, der von 2012 bis 2015 zudem die Formel1-Stars bekockte, freut sich auf seine nächste Station: „Ich finde das Ambiente hier einfach super und bin sehr motiviert, meine Ideen einzubringen.“ Auf die Karte bringen will er den Gästen einerseits klassiche Gerichte wie Backhendl und Co., vor allem aber auch neue Kreationen. „Da wird auch für junge Gäste einiges dabei sein.“ Nicht nur das Haubenrestaurant, auch das Bistro mit Wohnothek soll dabei forciert werden.

Für die Region um den Deutsch Schützer Weinberg habe er sich bewusst entschieden: „Weil ich den Mix aus Genuss, Entspannung und Unkompliziertheit einfach richtig geil finde.“ Außerdem schließt sich für den aus La Rioja stammenden Sternekoch mit dem Gang ins Ratschen ein Kreis, wandert er doch von einem Rotweingebiet ins andere.