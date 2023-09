Oberwart: Medikamente auf Knopfdruck

Die Kronenapotheke ist übersiedelt und hat den neuen Standort in der Schulgasse 28 bezogen. „Die Parkplätze am früheren Standort waren sehr beschränkt, das wurde immer enger, da mussten wir was tun“, sagt Apothekenbetreiber Norbert Windisch. „Der Zugang zur Apotheke war auch nicht barrierefrei, da hatten wir nur eine Ausnahmegenehmigung, weil es nicht möglich war, was anderes zu machen. Der neue Standort bietet auch viel mehr Platz. Wir haben einen großen Lagerraum, wenn es Engpässe gibt. Wir haben ein Beratungszimmer, wo wir uns für vertrauliche Gespräche mit KundInnen zurück ziehen können“, sagt Windisch, der in den vergangenen Jahrzehnten ein richtiges Apotheken-Imperium schuf. „Fünf meiner sieben Kinder haben Pharmazie studiert“, lächelt Norbert Windisch. „Dadurch hat sich das so ergeben. Es ist aber so, dass Großpetersdorf von meinem ältesten Sohn schon als eigenständiges Unternehmen geführt wird. Die Bachapotheke in Oberwart führt meine Frau. Und in Pinkafeld werden wir auch bald vertreten sein“, sagt Windisch.

Ein viertes Ansuchen in Pinkafeld ist schon durch

„Das Ansuchen in Pinkafeld ist ja schon erledigt“, verrät der Apotheker. „Das ist alles schon auf Schiene, wenn alles nach Plan läuft, werden wir Anfang 2024 zu bauen beginnen. Gebaut wird zwischen Forstinger und Gasthaus Weninger (Anm.: Nordeinfahrt Pinkafeld), also an gut zugänglicher Stelle. Das wird dann ein weiterer Sohn von mir führen“, sagt Norbert Windisch und zeigt seinen Apostore, aus dem alle Medikamente nun vollautomatisch zu den KundInnen kommen. „Das ist alles computergesteuert. Das wird eingelagert und praktisch auf Knopfdruck wieder ausgelagert. Da fährt ein Automat mit zwei Greifarmen herum und legt das auf. Natürlich wird das dann bei der Übergabe an die KundInnen kontrolliert, dass da nichts passiert. Aber das ist schon sehr spannend, wie das funktioniert“, erklärt Norbert Windisch. „Das hat sich auch ergeben, weil die Medikamente ja jetzt auf der E-Card verschrieben werden. Und wenn die E-Card gesteckt wird, kommen die Medikamente auf Knopfdruck heraus“, gibt der Apotheker einen Einblick in die Zukunft, die in seiner Apotheke nachhaltig ist.

„Unsere Stromversorgung erfolgt natürlich über Photovoltaikanlage, die Heizung über Wärmepumpe“, sagt Norbert Windisch. „Es fließt auch kein Regenwasser ab, das wird bei Starkregen unterirdisch gesammelt und dann nach und nach abgegeben. So soll möglichst kein Regenwasser in den Kanal, sondern ins Grundwasser überführt werden. Und Grünflächen waren mir auch wichtig. Also keine enge Verbauung, sondern eine mit vielen Bäumen und Sträuchern“. Und mit einem kleinen Beet mit Arzneipflanzen, als nachhaltiges, sichtbares Zeichen nach außen.