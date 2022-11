Festnahmen nach Einbrüchen in Oberwart

Werbung

Samstagnacht brachen ein 20-jähriger und ein 24-jähriger Ungear die Kellertüre eines Wohnhauses in Oberwart auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend dursuchten diese das Wohnhaus nach potentieller Beute. Als einer der beiden Täter ein Schlafzimmer betrat, weckten sie mit dem Schein ihrer Taschenlampe den 17-jährigen Sohn des Hausbesitzers.

In der Folge ergriffen die beiden Täter mit einem erbeuteten iPad und iPhone die Flucht.

Durch die anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Täter im Bereich des Hauptplatzes in Oberwart durch Polizeibeamten festgenommen werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden die Täter mit drei weiteren Pkw-Einbruchsdiebstählen die in derselben Nacht verübt wurden in Verbindung gebracht. Die Täter hatten es dabei auf Wertgegenstände und Zigaretten abgesehen.

Beide Täter zeigten sich bei den Einvernahmen durchaus geständig und wurden nach Abschluss der Ersterhebungen in die Justizanstalt Eisenstadt überstellt.

Bereits am 11. November wurden die beiden ungarischen Staatsangehörigen von der Polizei auf frischer Tat betreten als diese ein Fahrzeug unbefugt in Betrieb genommen hatten.

