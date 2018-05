Laute Opposition. Die Stadträte Ewald Hasler (SPÖ) und Christian Benedek (FPÖ) stimmten einigen Punkten nicht zu. | Archiv

Die Gemeinderatssitzung am Donnerstag der Vorwoche dauerte länger als üblich. Grund dafür waren Diskussionen zu den Punkten „Kauf Grundstück Triumph“, „UDB Grünschnittdeponie“ und „Abfallbehandlungsbeitrag“.

Aber der Reihe nach: Eingangs stellte SPÖ-Stadtrat Ewald Hasler den Antrag, die Punkte „Kooperationsvertrag mit der UDB“ und

„Abfallbehandlungsbeitrag“ von der Tagesordnung abzusetzen. „Weil die Betriebsvereinbarung für die Abfallsammelstelle noch nicht vorliegt und weil wir finden, dass 60 Euro Müllgebühr pro Jahr vor allem für Wohnungsmieter zu hoch sind“. Abgesetzt wurde der Punkt nicht, Zustimmung dafür gab es dann allerdings nur von der ÖVP – auch die FPÖ war dagegen, weil „wir die Bürger nicht noch mehr belasten wollen“.

Stadtchef Georg Rosner (ÖVP) begründete die Einführung der „Müllgebühr“ (Anmerkung: 15 Euro pro Haushalt pro Quartal) damit, dass Oberwart eine der wenigen Gemeinden im Land sei, die noch keinen Abfallbehandlungsbeitrag einheben.

„Die Stadt kann nicht alle Kosten für alle übernehmen, Gebühren sind notwendig, um etwas zu schaffen – außerdem liegt Oberwart unter 140 Gemeinden vergleichbarer Größe an drittletzter Stelle, was Gebühren betrifft.“

Konkret heißt das nun, dass die Stadt 30.000 Euro zum Bau der UDB Grünschnittdeponie dazu zahlt und jährliche Kosten in der Höhe von 5.500 Euro übernimmt – die Bürger müssen mit jährlichen Mehrkosten von 60 Euro pro Haushalt für die Müllentsorgung rechnen.

UDB Grünschnittdeponie. Die SPÖ war dagegen, weil noch keine Betriebsvereinbarung vorliegt und stimmte wie auch die FPÖ sowohl gegen die Deponie als auch gegen den Abfallbehandlungsbeitrag von 60 Euro. | Archiv

„Jahrhundertchance wurde da vertan“

Hitziger wurde es beim Kauf des Triumph-Grundstücks in Kooperation mit der Firma PIK Süd (Anmerkung: Familie Pöll will ein Gesundheitszentrum und einen Indoor-Kinderspielplatz errichten, die BVZ berichtete), wo die Stadt laut Rosner bei Bedarf die Errichtung einer Park´n´Ride-Anlage plant. Da störte FPÖ-Stadtrat Christian Benedek nämlich, dass „eine Jahrhundertchance für Oberwart vertan wurde“. Seiner Meinung nach wäre es besser gewesen, die Stadt hätte das gesamte Grundstück gekauft, um dann selbst als Verkäufer (zu einem höheren Preis) oder als Verpächter auf den Plan zu treten.

Kauf Triumph. Die SPÖ wollte nicht zustimmen, solange keine Vereinbarung mit der Firma PIK Süd über die Nutzung der Parkflächen getroffen wurde, die FPÖ hätte lieber gleich die ganze Fläche gekauft. | Bruckner

Auch die SPÖ stimmte dem Kauf nicht zu, weil „wir, solange die Vereinbarung mit der Familie Pöll noch nicht unter Dach und Fach ist, nicht wissen, worauf wir uns da einlassen“, begründete Stadtrat Karl Heinz Gruber. Bei Stadtchef Rosner stieß das auf Unverständnis: „Im Stadtrat habt ihr dazu kein Wort gesagt. Bei aller Freundschaft, aber da muss ich überlegen, ob ich künftig weiter so offen mit euch umgehe.“

Bahnhofstraße wird ab Juli ausgebaut

Einhellige Zustimmung gab es hingegen bei der Frage, welcher Straßenzug als nächstes saniert werden soll. Ab Juli werden rund 300.000 Euro in die Bahnhofstraße investiert – als „Signal für die Innenstadt“, wie Rosner betonte und in diesem Zusammenhang auch ankündigte, dass die Holzverladestelle bald verlegt werden könnte (siehe dazu Seite 26: „Bahn: Lösungen sind in Sichtweite“). Durch die Sanierung der Straße wird es zehn neue Parkplätze geben, die Bahnhofstraße wird auf Landesstraßenniveau ausgebaut.