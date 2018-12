Nachdem ÖVP-Bürgermeister Stefan Takacs aus gesundheitlichen Gründen im Sommer sein Bürgermeisteramt zurückgelegt hat, mussten die Schachendorfer und Dürnbacher am Sonntag zur Wahlurne schreiten, um einen neuen Bürgermeister zu wählen. Robert Marlovits (ÖVP) ‑ er war der einzige Kandidat‑ wurde mit überwältigender Mehrheit gewählt.

Sowohl die Wahlbeteiligung, als auch die Zustimmung haben Marlovits überwältigt. „Das habe ich mir in dieser Deutlichkeit nicht erwartet. Dieses Wahlergebnis ist ein großer Vertrauensvorschuss der Bevölkerung. Dafür bedanke ich mich recht herzlich“, freut sich der Neo-Bürgermeister, der den begonnen Weg von Altbürgermeister Takacs weitergehen möchte.

Robert Marlovits ist Jahrgang 1966, Polizeibeamter und längster dienender Gemeinderat. Die Beweggründe für die Kandidatur um den Job als Bürgermeister erklärt Marlovits wie folgt: „Ich bin jetzt in der vierten Periode Gemeinderat und mit 51 Jahren auch der älteste. Meine Heimat liegt mir sehr am Herzen und ich möchte die Zukunft und auch in Zukunft noch mehr mitgestalten dürfen.“