Oberwarter Kreuzung bei Messe wird entschärft

Nachdem es zuletzt viel Wirbel um die unfallträchtige Kreuzung im Bereich Messelände/Feldgasse in Oberwart gegeben hat – die BVZ berichtete – passiert jetzt etwas. Im Juli des Vorjahres hat die Stadtgemeinde Oberwart Stop-Tafeln samt Haltelinien in der Feldgasse verordnet. Trotzdem ist es immer wieder zu gefährlichen Situationen und Unfällen gekommen - zuletzt forderte ein Unfall auch ein Todesopfer. Um die Kreuzung noch sicherer zu machen, hat die Stadtgemeinde zusätzliche Schritte in die Wege geleitet und in diesen Tagen umgesetzt. Um den Verkehr zu beruhigen, wurden dem Gesetz entsprechen vor den Haltelinien in der Feldgasse Fahrbahnschwellen mittels Asphalt errichtet. Weiteres werden in den nächsten Tagen STOP-Piktogramme auf die Fahrbahn aufgetragen.

Mehr Stop-Tafeln und 30er-Beschränkung geplant

Zusätzlich hat man bei der Bezirkshauptmannschaft Oberwart zwei Ansuchen eingebracht. Am linken Fahrbahnrand in der Feldgasse sollen zusätzliche Stop-Tafeln montiert werden, um den Hinweis auf beiden Seiten gut sichtbar zu machen. Weiters soll eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h erfolgen.

Die vom Land Burgenland in diesem Bereich geplante Zufahrtsstraße zum Krankenhaus wird in den kommenden Tagen Thema von Gesprächen zwischen Stadtgemeinde und Land sein. Bürgermeister Georg Rosner sieht diesen positiv entgegen: „Auch mir ist es ein großes Anliegen, diesen Bereich noch sicherer zu gestalten und ich bin überzeugt davon, dass wir mit dem Land konstruktive Gespräche führen und eine gute Lösung finden werden. Gleichzeitig appelliere ich an die Verkehrsteilnehmer bei dieser Kreuzung besondere Vorsicht walten zu lassen.“ Siehe auch: Nach tödlichem Unfall: Ruf nach Zubringer wird immer lauter

Leserforum: So denken die BVZ Leser

Wenn nicht einmal eine Stoptafel hilft, sollte man seine Fahrerqualitäten hinterfragen. Hans Jürgen Kalchbrenner

Ob Verkehr oder Parkplätze: Es ist in Oberwart eine Zumutung, man könnte fast glauben, dass Begehren mancher Privatpersonen steht über dem Bedarf der Bevölkerung Gerhard Huisbauer

