Kohfidischer Schüler luden zum Theaterspiel

Werbung

Wenn es um Theaterstücke geht, dann ist die Mittelschule Kohfidisch ganz vorne mit dabei. Seit Jahren wird im Turnsaal der Schule jährlich ein Theaterstück vorgeführt – von den Schülerinnen und Schülern höchstpersönlich! In den Vorjahren musste corona-bedingt pausiert werden, am Freitag der Vorwoche meldeten sich die Jugendlichen aber zurück. Die Schüler der 1. bis 4. Klassen präsentierten dabei Eltern, Großeltern, Freunden und Verwandten das einstudierte Stück „Ferien mit Tante Willi“.

Heuer 23 Kinder mit dabei

Hauptverantwortlich für die Theatertradition an der Mittelschule ist Lehrer Herbert Weber aus Eisenberg. „Das Theaterspielen bei uns an der Schule gibt es schon ewig, 1992 habe ich es nach einer kurzen Pause wieder gestartet“, erklärt er. Die Stücke werden in der unverbindlichen Übung „Darstellendes Spiel“ einstudiert, so Weber, der bei der Regie heuer von Katharina Brunner und Denise Lederer unterstützt wurde.

„In dieser Übung geht es nicht nur um das Theaterspiel, Ziel ist am Ende aber natürlich immer eine Theateraufführung.“ Die unverbindliche Übung ist dabei, wie der Name schon sagt, freiwillig, erfreut sich aber großer Beliebtheit. „Heuer nahmen 23 Kinder daran teil, also rund 20 Prozent aller Schüler“, erklärt Weber. Ein starker Schnitt – hält man den weiterhin, braucht man sich um die Theatertradition nicht sorgen.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.