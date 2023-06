Markt Allhau: Musikprojekt mit tollem Abschluss

In der Mittelschule Markt Allhau stand das Schuljahr 2022/23 unter einem musikalischen Stern. Unter der Anleitung des international bekannten Percussionisten Martin Grubinger wurde die Schulgemeinschaft in die Welt der Musik begleitet.

Gemeinsam mit der so entstandenen „MyGroove-Band“ durften die Schüler in der Vorwoche das traditionelle Schulfest mit einem besonderen Auftritt krönen. Es war der Abschluss eines tollen Musikjahres an der Mittelschule.

Die Musik-App „MyGroove“ unterstützt Schüler und fördert die Freude und Motivation beim eigenständigen Erlernen eines Musikinstrumentes. Im Rahmen des Projektes erhielten 100 Schüler Leihinstrumente sowie kostenlosen Zugang zur App.

Besonderheit im „My Groove“-Konzept war auch ein kleiner Wettkampf. Die App ist auf verschiedenen Levels, ähnlich einem Computerspiel aufgebaut. Für jedes erreichte Level erhalten die Schüler Punkte. Als Siegerinnen gingen Selina Sauhammel und Isabel Böhm hervor. Die beiden spielten sich unter allen Teilnehmern mit insgesamt 30.000 Punkten an die Spitze und dürfen als Belohnung nun bei einem Auftritt der „MyGroove“-Band in Tulln dabei sein.