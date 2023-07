Modernisierung Siget: Neue Heimat für die Florianis

Feuerwehrkommandant Marco Talasz (3. v.l., hinten) konnte bei der Spatenstichfeier einige Ehrengäste begrüßen, allen voran Nationalratsabgeordneten Christian Drobits (l.), Bürgermeister Manfred Wagner und Landtagsabgeordneten Christian Dax (r.). Beim gemeinsamen Foto durften auch die Kids der Feuerwehrjugend nicht fehlen. Foto: BFKDO Oberwart

D as Feuerwehrhaus in Siget in der Wart wird umgebaut. Am vergangenen Samstag fand der offizielle Spatenstich statt.

Feuerwehren sind wichtige Institutionen in jeder Ortschaft. Wichtig ist auch, dass sie ein passendes „Zuhause" haben. In Siget wird das Feuerwehrhaus jetzt auf die neuesten Standards gebracht. Die Heimat der Florianis wird in den nächsten Monaten einerseits umgebaut, andrerseits dürfen sich die Feuerwehrmänner und –frauen auch über einen Zubau freuen. Am vergangenen Samstag folgte der offizielle Spatenstich dazu. Im Rahmen eines Straßenfestes wurde dieser „Meilenstein" gemeinsam mit der Ortsbevölkerung gefeiert. Unter die Ehrengäste mischten sich unter anderem Nationalrat Christian Drobits, der Abgeordnete zum Burgenlänischen Landtag, Christian Dax, und freilich die Gemeindespitze um Bürgermeister Manfred Wagner und Vizebürgermeister Reinhard Kuktits sowie die Gemdeinderäte. Highlight ist eine eigene Werkstatt Geplant ist eine Aufstockung des vorhandenen Gebäudes im Ortszentrum. Das bereits in die Jahre gekommene Feuerwehrhaus wird auf den neuesten Stand hinsichtlich der technischen und hygienischen Standards und Vorschriften gebracht, neue Umkleiden und Fahrzeughallen, neue Sanitäranlagen und ein der Mannschaftsstärke entsprechender Sitzungs- und Jugendraum sollen kommen. Darüber hinaus soll es auch erstmalig Arbeitsplätze und eine Werkstatt für die Fachwarte geben. Dazu wird das Dach abgenommen und der Dachboden zu einem vollwertigen Geschoss ausgebaut. Der Sigeter Feuerwehr steht Marco Talasz als Kommandant vor – er sieht im Umbau eine tolle Perspektive für die Zukunft. Stichwort Zukunft: Beim Spatenstich war auch die Feuerwehrjugend der Gemeinde mit dabei. Die Kids besserten dabei mit dem Verkauf von Eis ihre Jugendkassa auf und posierten schließlich auch für ein gemeinsames Foto mit den „Großen".