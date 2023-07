Volksschule Pinkafeld: Selbstgebautes zum Schulabschluss

Die Schulgemeinschaft der Volksschule freut sich über neue Spielgeräte sowie Sitz- und Liegemöbel, die im Schulhof aufgestellt wurden. Geplant und gefertigt wurden die neuen Geräte von Bautechnik-SchülerInnen der HTL Pinkafeld unter der Leitung von Lehrer Karl Friesenbichler in Zusammenarbeit mit der Lehrwerkstätte von Jugend am Werk in Rotenturm. Beim Aufstellen des gebauten Motorikparcours und der Sitzgelegenheiten halfen Mitarbeiter des Bauhofes der Stadtgemeinde. Diese unterstützte die Aktion der HTL SchülerInnen auch finanziell mit dem Ankauf der benötigten Baumaterialien.