Nachdem sowohl Bernd Wiesberger aus Oberwart als auch Matthias Schwab als jeweils 36. den Cut geschafft hatten, verbesserte sich Wiesberger am Samstag mit einer 70er-Runde auf Platz 30. Schwab hingegen fiel nach einer 72 auf 2 unter Par zurück und startet am Sonntag als 42. in die Schlussrunde. Solo-Führender ist Rory McIlroy (NIR) mit -13.