KLANGfrühling Schlaining offiziell eröffnet

Programm gab es ja schon seit ein paar Tagen, nun wurde der KLANGfrühling 2023 auch offiziell eröffnet und dafür gab es tosenden Applaus und „Standig Ovations“. Allen voran für den erst 17-jährige Pianisten und Komponist Jack Dauner, den Intendant Gerhard Krammer aus seinem von viel Weitsicht und Gefühl geprägten musikalischen Köcher zog. Dauner lebt in Mörbisch und feierte sein KLANGfrühling-Debut . Seine Interpretation der „Lieder ohne Worte“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Robert Schumanns 2. Sonate für Klavier Op. 22 faszinierte das Publikum vom ersten Ton an. Im zweiten Teil trat Jack Dauner als Komponist und Dirigent in Erscheinung. Die überarbeitete Version seiner „Frog-Opera“ erlebte ihre Uraufführung.

Philosoph und Musiker Leo Hemetsberger hob in seiner Festrede die Dialektik hervor, die aus dem Wortpaar des Festivalthemas „Peace & Love - Friede & Liebe“ hervorgeht: „Wir sagen: Gut und Böse, Freund und Feind, aber Krieg und Frieden. Warum?“ Und er spannte dann einen Bogen von der Philosophie der Antike bis in die Gegenwart. „Es kommt daher nicht von ungefähr, dass der KLANGfrühling mit diesem Motto auf der Friedensburg Stadtschlaining wie zuhause ist.“, betonte LR Leonhard Schneemann die Wichtigkeit von Kunst.



Der KLANGfrühling 2023 dauert bis Sonntag 21. Mai, insgesamt werden 19 verschiedene Veranstaltungen an neun unterschiedlichen Spielorten durchgeführt.

