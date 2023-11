Klangherbst in Statschlaining

Stadtschlaining, die bunte Stadt des Friedens, bietet auch diesen Herbst ein außergewöhnliches Programmangebot. Beim KLANGherbst kommen kulturell Interessierte und Musikliebhaber:innen ebenso auf Ihre Kosten wie Kulinarikfans und Weingenießer:innen. Die „Tage jüdischer Kultur und Musik“ (06.-09. November) auf der Friedensburg Schlaining spannen einen musikalischen Bogen vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Dazu begleitend finden Workshops im Rahmen des LEADER+ Projektes „Schtettl“ statt, wo der Stellenwert von Musik in Zusammenhang mit dem Lebensalltag der Jüdinnen und Juden reflektiert werden soll, von Stadtschlaining aus im europäischen Kontext betrachtet.

Eine Gedenkveranstaltung zu den Novemberpogromen gemeinsam mit dem CONCENTRUM ergänzt unser Festival. Die Weinkosterei auf Burg Schlaining begeht am 10. November ihren 1. Geburtstag - Grund genug, mit coolen Jazz-Klängen die edlen Tropfen aus dem Burgenland zu würdigen und zu genießen - am Tag vor der offiziellen Weintaufe! Am Landesfeiertag wird sich die Burg nochmals von ihrer besten Seite zeigen und öffnet Türen und Tore mit Spezialführungen, Angebote für Kinder, Kastanienduft und Glühwein. Freuen wir uns auf ein vielfältiges Programm mit bewegenden und berührenden Momenten, die das Herz erfreut und das Erinnern in wachem Geist pflegen.