Ausflug der Trachtenmusikkapelle Rechnitz

Um die vereinsinterne Bindung zu stärken, veranstaltet die Trachtenmusikkapelle Rechnitz alle zwei Jahre einen Vereinsausflug. Diesmal ging es für die 40 Musiker:innen in die Wachau. Nach einer Besichtigung des Stifts Melk ging es weiter zum Weingut Müller nach Krustetten zu Kellerführung und Weinverkostung. Der Sonnenuntergang mit Ausblick auf die sanften Hügel der Wachau war ein ganz besonderes Erlebnis. Am zweiten Tag ging es von Krems aus per Schiff zurück nach Melk und mit dem Bus weiter nach Emmersdorf. Und im Gasthof Langthaler wurde die Trachtenmusikkapelle Rechnitz vom Musikverein Emmersdorf mit einem Ständchen begrüßt. Und nach einem gemütlichen Nachmittag ging es wieder zurück nach Rechnitz.